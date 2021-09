Francouz Alaphilippe je opět cyklistickým mistrem světa, Štybar dojel sedmý

Během šestihodinového závodu z Antverp do Lovaně bylo k vidění několik úniků, ale hlavní pole s favority je mělo bezpečně pod kontrolou. Boje o medaile se rozhořely naplno ve chvíli, kdy zbývalo do konce dvacet z celkové porce 268 kilometrů. V tu dobu se ujal taktovky Alaphilippe a nasadil pekelné tempo, jemuž nikdo další nestačil. Poslední kilometr už si užil naplno a mohl slavit, neboť do cíle přijel s více než půlminutovým náskokem. Stříbro získal Nizozemec Dylan van Baarle, bronz Dán Michael Valgren.

Alaphilippe zastavil časomíru na 5:56:34. V průměru se tak jelo za pěkného počasí na trati, která měla vyhovovat především klasikářům, rychlostí přes 45 kilometrů v hodině. Devětadvacetiletý Francouz triumfoval druhým rokem po sobě jako teprve sedmý jezdec v historii a příští rok v Austrálii se bude moct pokusit zopakovat kousek Petera Sagana, jenž dosáhl v letech 2015 až 2017 na zlatý hattrick. Slovenský cyklista byl dnes šestadvacátý.

Staronovému mistru světa v cíli mezi prvními gratuloval kolega z týmu Deceuninck-Quick Step Štybar. Pětatřicetiletý trojnásobný mistr světa v cyklokrosu z let 2010, 2011 a 2014 dlouho kontroloval dění v čele závodu, ale ani on nestačil strojovému tempu, které Alaphilippe v závěru nasadil. Štybar dokončil závod hned za Britem Thomasem Pidcockem, na vítěze ztratil minutu a šest sekund. Mezi jinými nechal za sebou i největšího favorita na zlato - domácího Wouta van Aerta, který skončil jedenáctý. Petr Vakoč obsadil 32. místo, Josef Černý a Michael Kukrle závod nedokončili.