Úvodní pohárový závod cyklokrosařů v M. Boleslavi vyhráli Boroš a Havlíková

Česká jednička posledních let Boroš splnil na úvod šestidílného seriálu roli favorita. Většinu závodu strávil ve dvojici s Belgičanem Landerem Loockxem, jemuž v předposledním kole spadl řetěz a nabral ztrátu, kterou se mu už nepodařilo stáhnout. Do cíle nakonec dojel osm sekund za Borošem, třetí byl s odstupem dvaceti sekund další Belgičan Ward Huybs.

"Vítězství se vždycky počítá. Nebylo to jednoduché, ale ke konci jsem měl štěstí," řekl České televizi Boroš o technických problémech Loockxe, jenž vypadal, že má více sil než český reprezentant. "Věřil jsem si na něj, ale bylo vidět, že je silnější. Mým cílem bylo zkusit to na něj v posledních kolech, takhle to bylo lepší," uvedl Boroš.

Druhým nejlepším Čechem byl na pátém místě domácí mladoboleslavský Jakub Říman. Šestý dojel Tomáš Paprstka a sedmý Adam Ťoupalík, jenž si zpět k cyklokrosu odskočil v závěru silniční sezony v elitním českém týmu Elkov Kasper.

Osmatřicetiletá Havlíková vyhrála o šest sekund před o dvacet let mladší Karolínou Bedrníkovou. Čtrnáct sekund po osminásobné české mistryni dojela třetí Belgičanka Suzanne Verhoevenová.

Druhý díl pohárového seriálu se jede hned v sobotu v Hlinsku.