Pod Apeninami se odrazil mezi elitu. I proto české mladíky pošle do italského boje o přežití

Bitvy pod Apeninami jej v začátcích zocelily natolik, že se prodral až mezi absolutní elitu. Postupně si připsal osmnáct startů na Grand Tour, opakovaně byl členem vítězného týmu na Tour de France. Nyní se Pavel Padrnos, bývalý vynikající profesionální cyklista, stal hlavním sportovním ředitelem českého silničního týmu Topforex Lapierre zaměřujícího se na závodníky do 23 let.

V loňské premiérové sezóně nové formace měl klíčové slovo René Andrle. Další bývalý profesionál se sice na chodu stáje bude dál podílet, ovšem současně bude zastávat roli sportovního ředitele v prokontinentálním týmu Israel Cycling Academy. „Nechtěl jsem zcela opustit projekt, který je rozdělaný a naplňuje mě, proto budu fungovat na dvou stavech," vysvětluje Andrle, proč velkou část pravomocí předal bývalému soupeři z pelotonu.

Tým během zimy doznal zásadních změn. Výrazně zredukoval sestavu, ve výběru pro nadcházející rok je deset cyklistů. Zůstalo jen pět borců z loňské soupisky. Přišlo pět nových tváří. A čeká je výrazně odlišný program, než je v českých podmínkách tradiční.

„Budeme se snažit závodit více v zahraničí, zejména pak v Itálii," nastínil plán Padrnos. „Já jsem vlastně na tamních cyklistických podnicích vyrostl. Nikdy nebylo příjemné tam závodit. Pranic se mi to nelíbilo, nechutnalo, ale jednalo se o obrovský přínos," vzpomíná Padrnos.

Právě zkušenosti z dob začátků profesionální kariéry na Apeninském poloostrově mu při zařizování startů pro borce v dresech Topforex Lapierre pomáhají. „Lidé, kteří se tehdy v cyklistice pohybovali, už sice nejsou v centru dění, ale pořád jsou ve světě cyklistiky. Máme spolu určité vztahy, takže stačí zavolat a oni start zařídí," vypravuje Padrnos.

Na fungování týmu se podílel už v minulé sezóně, a tak má představu, jak velký skok mladíky čeká. „V Česku se na startu závodu sejde šedesát lidí, všichni se znají a vědí, co kdo udělá. V Itálii to pro naše kluky bude boj o přežití. Do závodu vyráží sto osmdesát až dvě stovky hladových borců. Věřím danému modelu a jsem přesvědčený, že jde o cestu, po níž lze dojít na vrchol," přemítá Padrnos.

Majitel týmu Radim Kijevský pro cyklisty vytvořil nadstandardní podmínky. „Máme příležitost trénovat během zimy čtyřicet dnů v Calpe, což je mimořádný vklad do sezóny," pochvaluje si možnosti Padrnos.

Borci Topforexu navíc budou pod dozorem uznávaného trenérského odborníka Karla Martínka. „Spolupracoval jsem s ním už v dobách profesionální kariéry," připomíná Padrnos, jehož „družina" navíc zásadně změní i tréninkové postupy. „Kluci budou jezdit podle wattmetrů, protože trénink je více exaktnější," vysvětluje bývalý elitní silniční profesionál.

Je připravený, že výsledkově může jít v prvních měsících o trápení. „Kluci se budou muset naučit fungovat jako tým. Bude třeba najít lídra, nikoliv výkonnostního, ale kluka, který bude ostatní v tak velkém balíku řídit. Je nám jasné, že první rok po přestupu z juniorů do třiadvacítky nemůže nikdo excelovat, ale cílem je vychovat skutečné závoďáky. A postupně snad přijdou i výsledky," doufá Padrnos.