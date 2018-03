Jako vrah bych na tom byl lépe, zlobí se Wiggins

"Nikdy v mé kariéře jsme etickou hranici nepřekročili. To vyvracím na sto procent. Je to zákeřnost, někdo se mě snaží pošpinit," řekl Wiggins BBC.

Parlamentní komise obvinila Sky a Wigginse ze zneužití takzvané terapeutické výjimky při užívání kortikosteroidu triamcinolonu. Wiggins, jehož trápí astma, obdržel výjimku na užívání této látky na léčbu zánětů před Tour v roce 2012, kterou jako první Brit v historii vyhrál. Stejnou výjimku dostal krátce před Tour i o rok dříve a také před Girem d'Italia v roce 2013.

Podle Wigginse nešlo o účelové užívání látky, ale bral ji kvůli pylu trávy, na který je alergický a který měl právě v červnu a červenci hlavní sezónu. "Ty problémy se rozjely, když jsme jezdili mezi poli. A tehdy jsme tři týdny projížděli Francií. Byl to největší závod roku. V té sezóně jsem vyhrával všechno a nechtěl jsem ohrozit práci, kterou jsme do toho vložili," uvedl.

Kromě zmíněných závodů bral triamcinolon prý už jen jednou. Popřel tvrzení uvedené ve zprávě komise, podle níž bral tuto látku devětkrát během čtyř let.

Pětinásobný olympijský vítěz si postěžoval, že obvinění mají negativní dopad na jeho rodinu a děti jsou s tím konfrontovány ve škole. Komise se ve své zprávě odvolala i na důvěrné zdroje, což Wiggins označil za nefér.

"Kdo jsou ty zdroje? Ukažte se, řekněte to do záznamu. Tohle je vážná věc. Měl bych více práv, kdybych někoho zavraždil než v tomhle případě. Nevím, o co jim (těm zdrojům) jde. Všechno bylo ze zdravotních důvodů," řekl Wiggins, kterého v roce 2013 královna povýšila do rytířského stavu. Kariéru ukončil předloni.