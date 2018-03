Úvodní časovku na Tirrenu znovu vyhrál tým BMC. Štybarův tým byl čtvrtý

Třetím rokem v řadě vyhrála formace BMC zahajovací týmovou časovku cyklistického závodu Tirreno-Adriatico. Jako první se do dresu lídra oblékl stejně jako loni Ital cyklista Damiano Caruso. Tým Zdeňka Štybara Quick-Step skončil čtvrtý, stáj Bora Leopolda Königa sedmá.

Na třetí příčce byli jezdci Sky s Chrisem Froomem, který závodí navzdory vyšetřování kvůli pozitivnímu dopingovému testu na loňské Vueltě. Froome stejně jako oba Češi i další jezdci absolvují Tirreno jako přípravu na Giro d'Italia.

Štybar ani König v závěrečné fázi časovky už nestačili tempu a dorazili mimo základní čtveřice svých sestav. Štybar projel cílem s odstupem 55 vteřin, König měl manko na Carusa 2:12 minuty.

Do časového limitu se nevešel kvůli tvrdému pádu bývalý mistr světa Mark Cavendish, jenž dorazil do cíle s krvavými šrámy i v obličeji a roztrhaným dresem. Zamířil proto do nemocnice. V Itálii přitom startoval poprvé po otřesu mozku z pádu na závodě Kolem Abú Zabí.

"S největší pravděpodobností trefil zadním kolem díru. A to v rychlosti 60 kilometrů za hodinu. To nikdy nekončí dobře," řekl ředitel Cavendishovy stáje Dimension Data Rolf Aldag. Ve čtvrtek bude závod pokračovat druhou ze sedmi etap.