Kreuziger byl osmý na Lutych-Bastogne-Lutych, vyhrál Jungels

Jednatřicetiletý Kreuziger zakončil týden ardenských klasik třetím umístěním v elitní desítce. Minulou neděli obsadil druhou pozici na Amstel Gold Race, ve středu byl čtvrtý na Valonském šípu a dnes dojel v sedmičlenné skupině s odstupem 39 sekund za Jungelsem.

"Můžu udělat tlustou čáru za ardenskými klasikami, které byly jedny z nejpovedenějších, co jsem u profíků. Ve všech třech jsem byl do osmého místa: jednou na pódiu, jednou mi to uteklo a dneska jsem to chtěl hrát do poslední chvíle na Valverdeho a Alaphilippa, což se úplně nevyplatilo. Trochu jsem zklamaný z výsledku, ale kondice je dobrá," hodnotil Kreuziger.

Pětadvacetiletý Jungels vyhrál 104. ročník nejstaršího cyklistického monumentu s náskokem 37 sekund před Kanaďanem Michaelem Woodsem a Francouzem Romainem Bardetem. Kreuzigerovu skupinu přivezl do cíle na čtvrtém místě Jungelsův kolega z týmu Quick-Step Julian Alaphilippe z Francie, vítěz Valonského šípu.

"Nevěřil jsem, že by můj útok mohl vyjít," uvedl po 258 kilometrech a šesti a půl hodinách na kole Jungels, jenž se postaral o letošní 27. výhru Quick-Stepu. "Dlouho jsem na takové velké vítězství čekal, tvrdá práce se konečně vyplatila," dodal lucemburský mistr, jenž má z loňska na kontě vyhranou etapu na Giru d'Italia.

Po klasikách Milán-San Remo, Kolem Flander, Paříž-Roubaix a Lutych-Bastogne-Lutych bude závěrečným pátým letošním monumentem podzimní Kolem Lombardie.