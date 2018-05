Časovku v Kalifornii ovládl domácí rychlík Van Garderen

"Měl jsem dneska mimořádnou motivaci, byly tu moje holky," uvedl Van Garderen, kterého přišly na trať ze San Jose do Morgan Hill povzbudit i jeho dcery. Vydařená časovka mu dala šanci zopakovat celkové vítězství z roku 2013, kdy v Kalifornii závodil dosud naposledy.

"Nečekal jsem, že to půjde tak hladce. Ale myslel jsem si, že když nenaberu předtím velkou ztrátu, mohlo by to dnes vyjít. Teď jsem měl výhodu na své straně a jsem rád, že jsem toho využil. Je to paráda," uvedl jezdec stáje BMC, který časovku vyhrál o sedm sekund před týmovým kolegou Patrickem Bevinem z Nového Zélandu.

Úspěch si Van Garderen užíval o to víc, že má za sebou smolné období. V březnovém závodě Paříž-Nice ho potkal pád, další měl při tréninku před závodem Kolem Katalánska a zlomil si žebro. "Vypadá to, že se to teď otočilo," pochvaloval si. O celkovém vítězi zřejmě rozhodne sobotní etapa s cílem v South Lake Tahoe.