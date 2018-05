Štybar pomáhal, Viviani znovu jásal

Český šampion Štybar se sám pokusil o jeden z mnoha útoků dnešního dne, šest kilometrů před cílovou páskou vyrazil z pětičlenné skupinky, ale bez úspěchu. V závěru pak rozjel spurt pro Vivianiho a pomohl mu zvýšit vedení v bodovací soutěži.

"Celá etapa byla strašně rychlá a těžká. Pořád se nastupovalo do úniků, já byl taky v jednom, ale nikomu se nepodařilo odjet. V posledním kopci jsme si říkali, že budeme pracovat pro Vivianiho, a dokázali to dotáhnout do cíle, takže super," řekl Štybar v televizním rozhovoru.

Viviani po 155 kilometrech jízdy od jezera Garda porazil ve finiši Ira Sama Bennetta z Bory, třetí byl další Ital Niccolo Bonifazio. V hlavním balíku dojel i Jan Hirt, Roman Kreuziger ztratil minutu a čtvrt.

V průběžném pořadí se v elitní desítce nic nezměnilo. Kreuzigerův kolega Yates před třemi horskými etapami a nedělním dojezdem do Říma nadále vede o 56 sekund před obhájcem celkového prvenství Tomem Dumoulinem. Tomu se podařilo v pondělní časovce stáhnout jen zhruba minutu.