Bitvy na chvostu jsou o hlavě. Nikdo neuhne, byť jsem rychlejší, popisuje záludnosti návratu Cink

Alpské velikány by dost možná zdolával Ondřej Cink během nadcházejícího víkendu při vrcholícím Giro d´Italia, kdyby se na podzim loňského roku neodhodlal k druhému přestupu během dvou let a nevrátil se ze silniční cyklistiky do světa horských kol. I proto absolvuje při nadcházejícího víkendu start v Novém Městě na Moravě při třetím díle SP v cross country.