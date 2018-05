Kámen po tlačenici zhatil plány olympijského medailisty. Bábovka byla lékem na zklamání

„Vlastně jsem si ani nezazávodil," krčil rameny Kulhavý. Nijak netajil zklamání. V zázemí týmu Specialized si chuť spravil alespoň dvěma plátky domácí bábovky.

„Nechtěl jsem riskovat pád. Takže jsem třeba předjel pět lidí, následně jsem ale dvě pozice ztratil," popisoval tuhou bitvu vypsanou maximálně na 25 minut Kulhavý, který sezónu odstartoval triumfem na Cape Epic.

„Při tréninku jsem nenašel místo, kde by se dalo píchnout. Ale jak se člověk při závodě tlačí, nejede ideální stopu, kterou chce. Po jednom ze skoků jsem právě jel v blbé lajně a najel na kámen, o nějž jsem prorazil kolo, což byla konečná," lamentoval Kulhavý.

Několikrát málem spadl

„Zkušenější jezdci nechtějí riskovat pád, zato klukům ze zadních pozic je to jedno a jdou za hranu. Hodně se to loktuje, vznikají nebezpečné situace. Několikrát jsem se octnul na hranici pádu, což prostě vyplývá z boje o pozice," krčil rameny Kulhavý a chystal se ještě na další minuty v sedle kola.

„Dvacet minut ostrého tempa bylo dobrých. Trenér udělá analýzu dat, podle nichž nastavíme trénink na sobotu. Pro mě je klíčová neděle a závod cross country. Doufám, že předvedu dobrý výkon a nebudu muset řešit, co se děje," vykládal.

Netajil, že předpovědět formu směrem k nedělnímu dlouhému závodu nedokáže. „Ideální příprava zahrnuje závodní víkend týden před vybraným startem. Jenže to jsem neměl," připomínal rodák z Ústí nad Orlicí, že minulý týden v Albstadtu musel při SP kvůli potížím s řetězem odstoupit. „Lepil jsem to pak v tréninku přes týden, ale nevím, co to se mnou udělá."

Nová disciplína mu zatím nechutná

Byť si z dvou startů v short tracku odnesl sedmadvacátou příčku v Albstadtu a jednatřicátou v Novém Městě na Moravě, novou disciplínu nezavrhuje. „Nebudu vyhlašovat, že short track vynechám, protože mi zasahuje do vyladěného tréninkového plánu. Tým, partneři i diváci chtějí vidět elitní závoďáky více než jednou za víkend. Byť nepůjde o super výsledky, je správné na startu figurovat," přemítal Kulhavý a nedělá si hlavu, že v neděli bude až v třetí startovní řadě.

„Pokud čelo nelehne hned po startu, dá se špička dojet na výkonnost, což se mi už několikrát v minulosti povedlo, když jsem nebyl v první lajně. Pak to bude jen o výkonnosti a technických problémech, které snad nebudou. Nechci to přivolávat, to už by bylo moc," děsil se Kulhavý představy, že by jej z boje o stupně vítězů vyřadil technický problém.