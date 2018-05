Hořely jí plíce a měla tmu před očima. I kvůli radám od fanoušků však nevypustila ani metr

„Zrovna v neděli byl ten pocit děsný. Cítila jsem, jako by mi hořely plíce a do nohou se nedostávalo kyslíku. Občas jsem měla v závodě úplně tmu před očima, ale vždy jsem se nějak rozjela. Těší mě umístění v třicítce. V nohách sílu mám, jde jen o ty plíce," posteskla si.

Dokonce už dala i na rady fanoušků. „Některé variace by mě nenapadly ani ve snu. Jako nejúčinnější se ukázal jablečný ocet s lučním medem. Třikrát denně tři lžičky. Fakt to zabralo. K tomu mám ještě výtažek z pylů trav, na které mám alergii. Doktoři tvrdí, že do dvou let se to srovná," pokrčila smířlivě rameny Štěpánová.

„Tady na Vysočině je vždy neskutečná atmosféra. Občas to kvůli lidem člověk s tempem přepálí. Fanouškům patří obrovské poděkování. Já fakt prožívám poslední měsíce kvůli alergii peklo, ale tady jsem se chtěla ukázat a odvděčit za podporu," popisovala Štěpánová.

„Chtěla jsem tak moc, že jsem během prvního kola třikrát vytrhla nohu z pedálu. Chtěla jsem ukázat, že na to mám do kopce i z kopce, takže jsem tam párkrát trochu zazmatkovala. Ale podařilo se mi znovu začít soustředit a těší mě umístění mezi třiceti nejlepšími. V minulých letech bych s tím nebyla spokojená, ale teď po tom jaru jsem za výsledek ráda."