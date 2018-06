Impey se trápil, ale pak vyhrál ve spurtu první etapu Dauphiné

Ve finiši odsunul Impey na druhé místo domácího favorita Juliana Alaphilippea, i když se během etapy dlouhé 179 kilometrů necítil dobře. "Od rána, co jsem se probudil, mi nebylo dobře. Říkal jsem to i na týmové poradě. Překvapil jsem sám sebe. Asi jsem ušetřil energii, ani nevím jak," řekl třiatřicetiletý Jihoafričan, který v roce 2013 jel dvě etapy ve žlutém trikotu lídra na Tour de France.

Svým premiérovým triumfem na Critériu du Dauphiné prodloužil úspěšné období australského týmu Mitchelton-Scott, který posbíral pět etapových vítězství na nedávném Giru d'Italia a díky Britovi Simonu Yatesovi dlouho živil naději na celkový úspěch.

"Když to vidíte, chcete to napodobit. Je to dobré pro dynamiku v týmu," řekl Impey, který působí ve stáji od její první sezony v roce 2012.