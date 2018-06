Domácí titul z časovky má poprvé Černý, Bárta byl druhý

Pětadvacetiletý Černý triumfem vylepšil loňské medailové úspěchy z mistrovství republiky. Před rokem na společném šampionátu se Slováky ve Žiaru nad Hronom skončil třetí v časovce a druhý v závodě s hromadným startem.

Dnes měl již po polovině trati na Bártu, který triumfoval pětkrát v předchozích šesti letech, k dobru takřka 20 sekund.

"Věděl jsem, že už na prvním kopci jsem na něj najel patnáct vteřin. Pak jsem se to snažil jen hlídat. Nohy mě podržely, byl jsem schopný pořád zrychlovat. Být domácím šampionem je nový pocit, který si hodně užívám. A doufám, že bude ještě dlouho trvat," řekl Černý v cíli novinářům.

Bárta bral druhé místo, které obsadil i před dvěma lety, kdy jeho vítěznou šňůru přerušil Leopold König, s nadhledem. "Dostal jsem nějakých 40 vteřin, ale druhé místo je také dobré. Je pravda, že pár titulů mám. Pepa jezdí dobře a dnes to potvrdil, zaslouží si to. Alespoň budu mít příští rok o to větší motivaci," prohlásil Bárta.

Druhá část závodu nevyšla kvůli technickému problému s kolem Zdeňku Štybarovi. Dvojnásobný mistr republiky v silničním závodě z let 2014 a 2017 byl v polovině průběžně třetí, nakonec se musel spokojit se sedmou příčkou.