Golfisté natočili šokující video. Po hřišti v americké Georgii se procházelo obří monstrum

Golfisté se právě chystali dopatovat sedmnáctou jamku místního hřiště, když je vyrušil dusot blížícího se zvířete. Téměř třímetrový plaz si jen tak kráčel kolem hráčů a vypadal, jako by ho přítomnost lidí vůbec nevyváděla z míry.

Vyděšení golfisté stihli pouze zapnout kameru na svém telefonu a video s pravěkým návštěvníkem bylo na světě. „Už navždycky si budu pamatovat hluk, který vydávaly aligátorovy tlapy, když se procházel po greenu," řekl místním médiím autor videa Ed Vance. „Na nahrávce to není slyšet ale to „duc" „duc" „duc" znělo, jako by se blížil dinosaurus," popsal své pocity.

An enormous alligator was spotted strolling onto a golf course in Georgia, United States pic.twitter.com/ipMbZGaVn6 — Reuters Top News (@Reuters) 27. března 2019

Aligátor se ještě na chvíli zastavil přímo u jamky, než definitivně zmizel pod vodní hladinou vedle střiženého pažitu. „Vůbec si nás nevšímal. Já jsem si hlavně přál, aby už zmizel v tom rybníku. Byla to vážně zvláštní zkušenost, to zvíře bylo opravdu obrovské a člověka by nenapadlo, že se něco takového bude procházet po greenu," doplnil slovy autor videa svůj nevšední zážitek.

Aligátoři jsou ve státě Georgia běžnou součástí místní fauny stejně jako želvy, kojoti nebo rysi. Kdo ví, na koho golfisté v tamním klubu narazí příště.