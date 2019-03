Fanoušek si vystřelil z Tigera Woodse. Golfista horko těžko zadržoval smích

K úsměvné situaci došlo na hřišti v Ponte Vedra Beach. Woods byl právě na cestě z greenu 17. jamky na odpaliště závěrečné osmnáctky, když si všiml mladíka, který podél koridoru postával se zajímavým tričkem. Na něm byla vyobrazena golfistova dobře známá fotografie.

Bylo vidět, že třiačtyřicetiletá legenda sportu mladíka i s jeho žertem zaznamenala. Z Woodsovy reakce bylo patrné, že ho situace dobře pobavila. Z toho měl pochopitelně radost i mladý šprýmař, jehož cílem zřejmě bylo získat pozornost známé sportovní celebrity.

„Myslel jsem si, že když to uvidí, rozzlobí ho to a nechá mě ochrankou odvést pryč. Ale také jsem si říkal, že by mu to mohlo připadat vtipné, což by bylo perfektní," řekl mladík místním médiím, kterým legrační moment neunikl.

Snímek z hochova trička vznikl v roce 2017 na floridské policejní stanici a Woods je na něm zachycen v ne zrovna lichotivém stavu. Golfista se tehdy znovu dostal do problémů se zákonem, když policisté objevili podél silnice nastartované auto s rozsvícenými světly a se spícím člověkem za volantem. Tím nebyl nikdo jiný než známý průšvihář Woods.

Hříšník se tehdy hájil tím, že si vzal několik léků, které měl na předpis od svého lékaře. Jejich kombinace ale podle něj vyvolala neočekávanou reakci.