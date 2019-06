Zuska byl na kontinentálním šampionátu v Rakousku šestý, jednu ránu od bronzové medaile

Úspěšný týden pokračoval v podobě výborného finiše Jiřího Zusky na evropském šampionátu v Diamond Golf Country Clubu poblíž Vídně. Odchovanec Golf Clubu Podbořánky dnes hrál 68 ran (4) a z třináctého místa po třetím kole vystoupal s konečným výsledkem -8 až dělené šesté místo, které je v nabité konkurenci velkým úspěchem.

Už před rokem na mistrovství Evropy měl Jiří Zuska nakročeno mezi absolutní evropskou elitu, ale v závěrečném kole se propadl na konečné třinácté místo. Letos se z vývoje turnaje poučil – po klidném rozjezdu (71+72) v posledních dvou kolech zlepšoval svoje výsledky (69+68) a odměnou mu je umístění mezi naprostou elitou evropského golfu.

Medaile přitom nakonec nebyla daleko, Zuskovi scházela k bronzu pouhá rána. „Popravdě jsem ani nemyslel na to, kam se mohu ve výsledcích dostat. Na hřišti jsem neměl přehled o výsledcích, soustředil se na svoji hru a teprve po odevzdání skórkarty zjišťoval, na co to stačilo," přiznal dvacetiletý golfista.

Skok do TOP 10 ho ale moc potěšil. „Z toho mám radost, to je v takové konkurenci rozhodně úspěch. Srovnávat s loňským umístěním to ani příliš nechci, každý turnaj je jiný. Projevilo se ale, že po nedávném návratu z univerzity jsem byl nějaký čas doma a měl čas na pořádný trénink," uvedl talentovaný golfista, který má za sebou první rok univerzitního studia v americkém Lousville, kam se v závěru srpna opět vrátí.

V turnaji startovali také další dva Češi - Šimon Zach ani Petr Hrubý cutem do finálového kola neprošli.