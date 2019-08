Čtveřice golfistů se v Berouně v polovině turnaje dělí o vedení

Čtveřice golfistů se dělí o vedení v polovině turnaje WGM Czech Open. S 12 ranami pod par jsou v Berouně v čele domácí Jan Cafourek, Slovák Štefan Páleník, Srb Mihailo Dimitrijevič a Angličan Luke Groves. Golfistka Tereza Melecká navazuje na Amundi Czech Ladies Challenge na Konopišti na své loňské výkony. Na turnaji okruhu LET Access, druhé nejvyšší evropské série, na kterém byla před rokem druhá, je nyní po 2. kole na dělením třetím místě a jen ránu za vedoucím duem. O třetí příčku se dělí i další Češka Kateřina Vlašínová.

Jen o ránu zpět je na akci okruhu Moneta Czech PGA Tour, která je i součástí kalendáře ČGF, dvojice českých amatérů Vítek Novák a David Benák. Šimon Zach je při profesionální premiéře se skóre -8 průběžně desátý. Zatím se příliš nedaří obhájci Filipu Mrůzkovi, který na 21. místě ztrácí na lídry sedm ran.

Cafourek se na vedoucí trojici dotáhl odpoledne. Nasbíral sedm birdie a eagle na sedmičce, ale i dvě bogey. Na osmnáctce patoval do paru, ale míček jen olízl hranu jamky. "Ale byla to dobrá runda. Dařilo se mi v poli, proměnil jsem pár delších patů. Pokud budu pokračovat v tomhle tempu...," naznačil Cafourek, že by mohl zaútočit na výhru v turnaji, dotovaném částkou 600 tisíc korun.

Nejlepší kolo dne odehrál amatér Novák, jehož kartu zdobily vedle pěti birdie i dva eagly a jen jediné bogey. "Hrál jsem dobrý golf. Nemám nic, co bych mohl své hře vytknout," uvedl Novák, který se rázem vyšvihl na dělenou pátou pozici.

Mrůzek loni vyhrál s rekordním skóre -22. Tentokrát tolik neskóruje, ale zbraně neskládá. "Moje hra se lepší. Ještě jsou před námi dva dny golfu," řekl.

Do závěrečných dvou kol prošlo cutem, který se oproti loňským +7 ranám letos posunul na nové minimum s hodnotou +3, celkem 61 hráčů.