Na Karlštejně chtějí české golfistky navázat na Konopiště

Na Karlštejně vyvrcholí český golfový srpen. Do Česka se po třech letech vrací turnaj nejvyšší evropské ženské série LET a na Tipsport Czech Ladies Open se domácí hráčky pokusí navázat na akci nižšího okruhu LET Access Series na Konopišti, kde se začátkem měsíce výrazně prosadily.

Turnaj na Karlštejně je společný pro okruhy LET a LET Access a s dotací 120 tisíc eur se uskuteční do 23. do 25. srpna. Vítězka získá přes 19 tisíc eur.

Mezi 138 hráčkami je na pozvánky promotéra sedmnáct Češek. Z profesionálek se objeví Lucie Hinnerová, Kateřina Vlašínová, Eva Koželuhová, Kateřina Krásová a Michaela Valášková. Česká golfová federace nominovala amatérky Sáru Kouskovou, Terezu Meleckou, Terezu Koželuhovou, Patricii Mackovou, Annu Andrýsovou, Tatianu Boháčovou, Nelu Halaburdovou, Terezu Chlostovou, Janu Melichovou, Natalii Saint Germain, Karolinu Starou a Gabrielu Robertu Vítů.

"Dámský profesionální golf se odehraje na Karlštejně vůbec poprvé, dvacet dva let od zdejšího turnaje Czech Open v rámci PGA European Tour. Chceme dát mladým českým hráčkám příležitost srovnání se světovou konkurencí a pomoci zdejšímu golfu k dalšímu vzestupu," uvedl před turnajem promotér Luboš Koželuh. "Věřím, že když projdou česká děvčata cutem, budou turnaj sledovat nejen golfisti."

Češkám se v prvním srpnovém týdnu dařilo na na Konopišti: na turnaji druhé evropské série prošlo 18 z 28 hráček cutem a Melecká skončila druhá.

Na Konopišti šestá Vlašínová má i na karlštejnské hřiště skvělé vzpomínky. "Před dvěma roky jsem zde vyhrála český šampionát na rány, takže se už nemůžu dočkat, až to vypukne. Je výzva poměřit síly s hráčkami na vyšší túře," řekla Vlašínová.

Nejlepší česká amatérka uplynulých dvou sezon Kousková před návratem na studia do USA chce rovněž sbírat zkušenosti. "Hřiště je sportovní a očekávám, že cut bude pod par. Hodně budou rozhodovat budou jamky v údolí smrti," připomněla členka Czech Golf Teamu obávanou kombinaci jamek čtyři až šest.

Favoritkou je Němka

Favoritkou je ve formě hrající Němka Esther Henseleitová. Přijela i finská vítězka z Konopiště Saana Nuutinenová a dále například Švédka Linda Wessbergová, Angličanka Camila Lennarthová či Dánka Emily Pedersenová.

Cutem po druhém kole projde 50 profesionálek a všechny amatérky na stejném či lepším skóre. Nedělní finále začne v 8:30 a vyvrcholit by mělo ve 14:30. Pro příchozí je vstup volný, platí se pouze parkovné ve výši sto korun.

Na triumf některé z Češek je nejnižší kurz 350:1 na trio Melecká, Vlašínová, Hinnerová. Na 14. jamce je pro všechny golfistky vypsána prémie - pro hráčku, která jako první trefí hole-in-one, je připraveno čtvrt milionu korun.

Turnaj okruhu LET se v Česku naposledy konal v roce 2016 na Dýšině u Plzně, kde se uskutečnily čtyři ročníky. Dvakrát se předtím hrálo na Albatrossu.