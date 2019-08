Na finále golfového okruhu PGA v Atlantě zranil šest diváků blesk

Šest diváků zranil blesk, který na závěrečném turnaji golfového okruhu PGA v Atlantě udeřil do stromu poblíž 16. jamky. Sobotní třetí kolo se kvůli nepříznivému počasí nedohrálo, průběžné pořadí nadále vede Američan Justin Thomas.

Blesk do hřiště udeřil necelou půlhodinu poté, co byla hra přerušena. Padající větve zasáhly čtyři lidi, do nemocnice byli převezeni i dva další diváci. Všichni jsou podle vedení PGA mimo ohrožení života.

Thomas, jenž do finále sezony vstoupil s nejlepším výsledkem -10, stihl v sobotu odehrát pět jamek. Vede o jednu ránu před krajanem Brooksem Koepkou a Rorym McIlroyem ze Severního Irska, vítěz turnaje získá rekordní prémii 15 milionů dolarů.