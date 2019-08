Jackpot! Hvězda vydělává balík, za jednu ránu inkasuje přes sto tisíc, za turnaj desítky milionů

Jackpot! A pohádkový poklad je doma. Přitom nemusíte čekat na výhru ve sportce, stačí se věnovat sportu snů. Pro někoho je to fotbal, pro jiného hokej. Hvězda ze Severního Irska, golfista Rory McIlroy vám určitě bude tvrdit něco jiného. Aby ne, na Ostrovech mu spočítali, že za jednu ránu na turnaji vydělá 4000 liber tedy zhruba 113 500 korun. Takže se mu bohatě vyplatí do toho praštit...

Naposledy si konto McIlroye výrazně polepšilo o víkendu, kdy hvězda vydělala 12,3 milionu liber (348 milionů korun) po vítězství na závěrečném turnaji sezony Tour Championship v Atlantě a ovládl i celkové pořadí prestižní série FedEx Cup. A pak už mohl jen počítat vydělané peníze a koupat se v šampaňském.

Média na Ostrovech mu spočítala, že když už se rozhodl v této sezoně hrát turnaj, mohl počítat s tím, že si na konto připíše více než milion liber (více než 28 milionů korun). V této sezoně si zahrál 19 turnajů. Za jedno kolo čítající osmnáct jamek vydělal 275 000 liber (7,8 milionu korun).

Na slušné peníze si tak přišel i caddy golfové hvězdy Harry Diamond, Pokud by dostával za své služby jen deset procent z toho, co McIlroy vydělá, měl by v kapse 1,74 milionu liber. Tolik si nevydělala ani celá řada hráčů na okruhu PGA.