Golfová jednička Koepka při obhajobě v Koreji vzdal kvůli zranění

"Po konzultaci se svým lékařem jsem se rozhodl odstoupit a odcestovat domů na další vyšetření," uvedl Koepka v prohlášení.

Koepka neprožívá povedený vstup do sezony. Od zmíněné terapie to byl jeho druhý turnaj v sezoně a v tom prvním na začátku října neprošel v Las Vegas cutem. To se vítězi čtyř majorů včetně letošního PGA Championship stalo poprvé po více než půl roce.

Ve hře o větší úspěch nebyl Koepka ani v Koreji, kde se turnaj pro osm desítek golfistů hraje bez obvyklého vyřazování po dvou kolech. V polovině turnaje se držel na začátku šesté desítky pořadí se ztrátou 13 úderů na vedoucího krajana Justina Thomase.