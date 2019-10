Profesionálním šampionem v 15 letech! Angličan Hill je díky triumfu golfovým rekordmanem

Patnáctiletý Angličan Josh Hill se stal nejmladším vítězem profesionálního golfového turnaje, započítávaného do světového žebříčku. Rodák z Dubaje ovládl Al Ain Open, který byl součástí MENA Tour, golfového seriálu pořádaného v zemích na Blízkém východě a v severní Africe.

Ve věku 15 let, šesti měsíců a 27 dní překonal Hill dosavadní rekord Japonce Rjo Išikawy, který v roce 2007 zvítězil na KSB Cupu ve své rodné zemi, když mu bylo 15 let a osm měsíců.

"Vůbec nevím, co mám říct. Jsem v šoku. Kdyby mi někdo v létě řekl, že vyhraju mezi profesionály na MENA Tour a budu nejmladším vítězem, hodně by mě to rozesmálo," řekl Hill.

Protože je amatérem, nemohl převzít prémii 13.500 dolarů. Odměna pro vítěze připadla druhému Harrymu Ellisovi, který za Hillem zaostal o dvě rány.