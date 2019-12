Höjgaard je třetím nejmladším vítězem na European Tour

Höjgaard si zajistil účast v play off díky birdie na poslední osmnácté jamce čtvrtého kola. V rozstřelu pak porazil na třetí jamce Francouze Antoinea Roznera. Ital Renato Paratore odpadl hned v úvodu play off.

Dánský mladík získal první titul na elitním evropském okruhu ve věku 18 let a 271 dní. V mladším věku to dokázali pouze Ital Matteo Manassero, kterému se to povedlo v 17 letech hned dvakrát, a Novozélanďan Danny Lee.

Vítězství Höjgaard vybojoval již při pátém startu na European Tour. "Je to jako sen. Dostat se na European Tour takhle brzy a teď vyhrát, to je neuvěřitelné. Nemám slov," radoval se golfista, který se letos dvakrát představil i v Česku. V květnu startoval na turnajích Challenge Tour na Zbraslavi a v Kuřimi, kde skončil devátý.

Golfový turnaj Mauricius Open série European Tour (par 72, dotace 1 milion eur): 1. Höjgaard (Dán.) 269 (66+69+66+68) - v rozstřelu na 3. jamce 2. Paratore (It.) 269 (69+67+66+67) a Rozner (Fr.) 269 (67+67+66+69) 4. De Jager (JAR) 270 (72+65+69+64) Detry (Belg.) 270 (67+66+67+70) Forrest (Skot.) 270 (66+71+67+66) Hebert (Fr.) 270 (66+68+70+66)