Golfistka Spilková se chystá na hřiště, užívá si Česka

"Ve čtvrtek se chystám na driving range a v pátek bych si ráda šla konečně zahrát na hřiště," plánovala pětadvacetiletá golfistka ve vyjádření pro média. Dosud měla možnost vzít hole do ruky a švihat jen do plátna na simulátoru.

Vynucenou golfovou přestávku kvůli světové pandemii koronaviru bere jako příležitost si odpočinout a připravit se na další období. "Většinou teď doma hodně vařím, medituji, tvořím a chodím do přírody," uvedla pro Golfové noviny.

Na sociálních sítích nabídla fanouškům zaslání kartiček s podpisem. Ukazuje, jak cvičí a vyzývala lidi, aby neseděli jen doma. "Se vším respektem vůči všem nařízením státu, jestli se cítíte fyzicky dobře, vyrazte ven! Sluníčko, příroda a první jarní dny léčí," uvedla vítězka turnaje v Rabatu evropské série LET z roku 2017.

Zároveň si sama užívá pobytu v Česku, kde jindy tráví jen omezený čas. "Tolik času jako teď jsem od mých patnácti let v Česku na jaře snad ještě nestrávila. Je to fakt nádhera," napsala účastnice olympijských her v Riu de Janeiro, která má šanci se zúčastnit i turnaje pod pěti kruhy za rok v Tokiu.

Spilková začala tuto sezonu za oceánem skvělým děleným osmým místem v Boca Raton, čímž dosáhla největšího českého úspěchu na okruhu LPGA. Otázkou je, kdy se znovu turnaje rozběhnou. První nezrušený je od 19. června v Arkansasu, ale jistý není. Golfový rok se letos určitě protáhne, třeba major US Women's Open by se měl hrát v Houstonu až od 10. do 13. prosince.