Skot Warren vyhrál první turnaj golfové European Tour po pauze

Devětatřicetiletý Warren dosáhl čtvrtého vítězství na European Tour, naposledy se radoval před šesti lety v Dánsku. V Atzenbruggu se postaral o raritu, protože si během celého turnaje sám nosil tašku s holemi. "Hrál jsem tak poprvé po patnácti letech a bylo to jiné. Snad to bylo jednou a naposledy, caddieho společnost mám rád," řekl Warren.

Přiznal, že si titulu cení víc než tří předchozích. "Po tak dlouhé pauze zase vyhrát... Já v minulých letech hrál slabě. Ta (koronavirová) přestávka byla pro kdekoho nešťastná, ale pro mě přišla ve správný čas. Strávil jsem ho doma a snažil se vylepšit svoji hru, aby to byl golf. Prospělo mi to a vrátil jsem se svěží," konstatoval Warren, který před turnajem figuroval až ve třetí stovce sezonního žebříčku. Nyní poskočí do sedmé desítky.

O jednu ránu za Warrenem skončil v Rakousku Němec Marcel Schneider, třetí byl s výkonem 277 Nizozemec Wil Besseling.

Austrian Open byl prvním turnajem European Tour po čtyřech měsících. Všichni zúčastnění museli před příjezdem do Diamond Country Clubu u Vídně projít testy na koronavirus. Během turnaje museli dodržovat bezpečnostní zdravotní a hygienická opatření.