Sexy provokatérka odhalila tajemství! Fanoušci hned chtěli víc

Sexy provokatérka je zase v ráži. Bývalá profesionální golfistka Paige Spiranacová se po pár dnech opět pořádně rozjela, když prozradila fanouškům velké tajemství. Odtajnila, kde bere sílu, aby odpálila míček do maximální možné vzdálenosti. Pokud se prý budou inspirovat jejím receptem, pošlou golfový míček dál, než by obvykle čekali...

Sedmadvacetiletá pohledná blondýnka je známá svými extravagantními chováním a odvážnými příspěvky na sociálních sítích, které pravidelně zásobuje. Není proto divu, že ji tam sleduje 2,9 milionu lidí... V minulosti se proslavila třeba tím, že jí bylo zakázáno hrát bez kalhotek, případně při zahrání míčku do jamky využívala při „držení" hole i svůj vyvinutý hrudník. Tentokrát se ale vážně zaměřila na vylepšení sportovního výkonu, konkrétně délky odpalu. To prý fanoušky hodně zajímá, a tak jim prozradila, jak to dělá.

„Můžete pít hodně bílkovin, chodit do posilovny, tvrdě pracovat. Nebo můžete dělat, co dělám ráda já," usmála se. „Vizualizuji si na golfovém míčku tvář toho, koho nenávidím nejvíc, a jen pak do něj praštím. A výsledkem je, že míček letí dál," svěřila se mladá dáma.

Po jejím šokujícím odhalení se fanoušci horlivě snažili zjistit, koho nenávidí natolik, aby si ho představovala na míčku. To už ale hráčka, která ze světa profesionálního golfu odešla v roce 2016, neprozradila.

Dál ale trénuje a posílá fanouškům rady prostřednictvím sociálních sítí. Stejně tak nešetří vtípky ani na adresu golfu. „Je to elitářský sport, exkluzivní. A to nesnáším, protože taková nejsem, nikdy jsem tam nebyl vítána a stále nejsem vítána," směje se extravagantní dáma, která je ráda středem pozornosti.

„Golf je pro mě absolutně nejhorší místo, protože já jsem pravým opakem všeho, co by golfista měl splňovat. Taková já prostě nejsem," dodává vysmátá Spiranacová.