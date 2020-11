Bývalý vítěz García si letos Masters kvůli koronaviru nezahraje

"Po jednadvaceti letech budu chybět na majoru. Masters mi bude hodně chybět, ale vrátím se silnější. Důležité je, že se já i moje rodina cítíme dobře," uvedl na sociálních sítích čtyřicetiletý García, který přišel o Masters kvůli koronaviru jako druhý z přihlášených hráčů. Už minulý týden covid vyřadil mladého Chilana Joaquina Niemanna.

Masters se letos kvůli pandemii posunulo do listopadu z tradičního dubnového termínu. A patrně i kvůli tomu došlo ke změně podmínek takzvaného cutu.

Po dvou dnech postoupí do druhé půlky 84. ročníku turnaje padesát hráčů (plus všichni na dělené pozici). V poslední době platilo pravidlo, že cutem prošli všichni hráči s odstupem do deseti ran od lídra - loni to bylo 65 golfistů.