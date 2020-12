Golfový turnaj dvojic QBE Shootout série PGA Tour v Naples

Výsledkem 37 ran pod par překonali svůj rekord z hřiště golfového klubu Tiburón z roku 2013, soutěž pořádanou PGA Tour vyhráli i před čtyřmi roky.

Kuchar s Englishem se také stali první dvojicí, která v turnaji dokázala vyhrát třikrát.

Pro Kuchara byl triumf o to radostnější, že mu k němu pomohl jeho třináctiletý syn Cameron, který mu poprvé v soutěži dělal caddieho. "Roky mě o to žádal a slíbili jsme mu, že až mu bude třináct, tak to uděláme. Jsou okamžiky, které chce sdílet s lidmi, na kterých vám záleží. Vyhrát s kamarádem, jakým je Harris, a s Cameronem po boku, toho si budu rozhodně vždycky vážit," uvedl Kuchar.

Se synem si zahraje tento týden v Orlandu PNC Championship, v němž startují úspěšní profesionálové ve dvojici se svými potomky či rodiči.