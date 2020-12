Kuchar a English vyhráli potřetí turnaj golfových dvojic v Naples

Výsledkem 37 ran pod par překonali svůj rekord z hřiště golfového klubu Tiburón z roku 2013, soutěž pořádanou PGA Tour vyhráli i před čtyřmi roky.

Kuchar s Englishem se také stali první dvojicí, která v turnaji dokázala vyhrát třikrát.

Pro Kuchara byl triumf o to radostnější, že mu k němu pomohl jeho třináctiletý syn Cameron, který mu poprvé v soutěži dělal caddieho. "Roky mě o to žádal a slíbili jsme mu, že až mu bude třináct, tak to uděláme. Jsou okamžiky, které chce sdílet s lidmi, na kterých vám záleží. Vyhrát s kamarádem, jakým je Harris, a s Cameronem po boku, toho si budu rozhodně vždycky vážit," uvedl Kuchar.

Se synem si zahraje tento týden v Orlandu PNC Championship, v němž startují úspěšní profesionálové ve dvojici se svými potomky či rodiči.

Olsonová zaútočí na triumf po náhlém úmrtí v rodině

Americká golfistka Amy Olsonová je blízko vítězství na majoru US Open, ale před posledním kolem se musí vyrovnat s úmrtím v rodině. V sobotu večer jí náhle zemřel tchán. Uvítala proto posunutí dohrávky závěrečného dne kvůli nepříznivému počasí v Houstonu z neděle až na dnešek. Z druhého místa ztrácí na Japonku Hinako Šibunovou jednu ránu.

"Celá rodina je pochopitelně v šoku," řekl mluvčí okruhu LPGA televizi Golf Channel. Osmadvacetiletá Olsonová útočí v Houstonu na první titul na elitním okruhu, v nejlepší desítce skončila jedenáctkrát. V závěru US Open se musí obejít i bez podpory manžela Granta, který se po tragédii vrátil domů za rodinou.

Golfisty roku jsou profesionálové Lieser a Spilková

Letošní senzační vítěz Challenge Tour Ondřej Lieser a Klára Spilková jsou nejlepšími českými profesionálními golfisty roku. Mezi amatéry dál vládne Jiří Zuska a premiérově se na trůn dostala Denisa Vodičková. Jubilejní pětadvacátý ročník Večera českého golfu, ankety České golfové federace (ČGF), se kvůli koronaviru uskutečnil bez diváků v sále a byl předtočen.

"Pocit je to krásný. Poslední tři týdny to bylo hektický a jsem rád, že si cenu můžu převzít," řekl devětadvacetiletý Lieser v přenosu stanice Golf Channel.

Lieser v listopadu jako první český hráč vyhrál v Cádizu turnaj Challenge Tour. Na Mallorce pak ovládl i finále druhé evropské série, kterou vyhrál i celkově a příští rok bude hrát European Tour. Ve světovém žebříčku se díky tomu dostal do druhé stovky a aktuálně je 51. mezi šedesátkou hráčů pro olympiádu v Tokiu.

Spilková je nejlepší českou profesionálkou dlouhodobě. "Je to nádhera, vždycky mě to zahřeje u srdce," řekla s cenou v podobě skleněného srdce v ruce.

Druhou sezonu na LPGA Tour začala Spilková osmým místem v Boca Raton, čímž vylepšila své i české maximum na vrcholné ženské sérii. Ve zbytku koronavirem výrazně zkrácené sezony už se jí tolik nevedlo. Uspěla před českými fanoušky koncem srpna na European Tour v Berouně, kde skončila třináctá.

Vodičková se stala nejlepší amatérkou v patnácti letech. "Mám velkou radost, na začátku sezony bych to nečekala," řekla vítězka mezinárodního mistrovství amatérů na rány dospělých a vítězka Czech Golf Amateur Tour.

Sezona ovlivněná opatřeními proti šíření nemoci covid-19 přinesla nárůst počtu golfistů. "To je podstatná věc. Po několika letech lehkých propadů v řádu stovek je letos golfistů víc," pochvaloval si Zdeněk Kodejš, který po osmi letech skončí v čele golfové federace. "Takže předáváme žezlo federace v dobrém stavu," dodal. Jeho nástupce bude zvolen v březnu na konferenci ze čtyři kandidátů.

Natáčení předávání se konalo dva dny v pražském Slovanském domě a na Moravě. "Byla to

Golfový turnaj dvojic QBE Shootout série PGA Tour v Naples (dotace 3,6 milionu dolarů): 1. English, Kuchar (USA) 179 (58+61+60) 2. Sabbatini, Tway (SR/USA) 188 (59+68+61), Griffin, Hughes (USA/Kan.) 188 (58+68+62), Na, O'Hair (USA) 188 (56+68+64)

Golfový žebříček k 14. prosinci (v závorce předchozí umístění): 1. (1.) D. Johnson (USA) 13,02 2. (2.) Rahm (Šp.) 10,31 3. (3.) Thomas (USA) 9,45 4. (4.) McIlroy (Sev. Ir.) 7,44 5. (5.) DeChambeau 7,34 6. (6.) Simpson 7,25 7. (7.) Morikawa 7,19 8. (8.) Schauffele 7,15 9. (9.) Cantlay (všichni USA) 6,43 10. (10.) Hatton (Angl.) 6,15 ... 184. (182.) Lieser (ČR) 0,96