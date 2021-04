Golfové Austrian Open vyhrál až po pětijamkovém rozstřelu Američan Catlin

Po čtyřech kolech měli oba na kontě 274 ran (-14) s odstupem tří ran skončil třetí další německý hráč a vítěz dvou majorů Martin Kaymer, který se před finálovým kolem dělil o vedení se Španělem Alejandrem Caňizaresem. Ten se nakonec musel spokojit až se sedmým místem.

Víkendové finále se hrálo bez českých golfistů. Ondřej Lieser i Stanislav Matuš měli po dvou kolech skóre +4, o ránu neprošli cutem a obsadili dělené 74. místo.

Catlin se k třetímu triumfu na European Tour odrazil ze čtvrtého místa po třech kolech. V play off se dvakrát ocitl v písku, ale Kieffer výhodnější pozici nedokázal využít. Sám na poslední jamce míček třikrát "utopil" a na první titul z European Tour stále čeká.

"Byla to úleva, už to vypadalo, že to play off nikdy neskončí. Pořád jsme jen chodili tam a zpátky," řekl Catlin a Kieffera politoval. "Vyhrát je skvělé, ale takhle vidět soupeře dopadnout nechceš," konstatoval Američan. Kieffer byl v rozstřelu podruhé v kariéře, před osmi lety se neúspěšně přetahoval o vítězství s Francouzem Raphaëlem Jacquelinem dokonce až do deváté dodatečné jamky.