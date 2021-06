Suverénní lídr Rahm musel kvůli covidu odstoupit z golfového turnaje v Dublinu

Rahma vedení PGA Tour v pondělí upozornilo, že se bude muset podrobit každodennímu testování, neboť jeden z jeho blízkých kontaktů byl pozitivní na covid-19. Šestadvacetiletý Bask měl všechny testy negativní až do posledního provedeného před startem třetího kola. Negativní výsledek vyšel v době, kdy byl Rahm ještě na hřišti, a kontrolní test následně nákazu potvrdil.

Španělský golfista se tak dozvěděl o pozitivním testu krátce poté, co vytvořil rekord turnaje v Ohiu po třech kolech, po nichž měl skóre 18 ran pod par. "Jsem velmi zklamaný, že musím odstoupit. Je to jedna z věcí, která se v životě stává. To, jak na takové okamžiky zareagujeme, nás definuje," uvedl v prohlášení na twitteru Rahm, jenž nemá symptomy covidu-19.

Španělský golfista Jon Rahm během turnaje PGA Tour v americkém Dublinu.

Darron Cummings, ČTK/AP

Bývalá profesionální i amatérská světová jednička musí do izolace, jež skončí 15. června, dva dny před startem US Open.

Po Rahmově odstoupení vedou před závěrečným kolem Memorial Tournament s dotací 9,3 milionu dolarů američtí golfisté Collin Morikawa a Patrick Cantlay se skóre -12.