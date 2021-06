Turnaj The Memorial vyhrál po Rahmově odhlášení kvůli koronaviru Cantlay

Turnaj série PGA Tour The Memorial v Dublinu vyhrál v play off na první dodatečné jamce Patrick Cantlay před Collinem Morikawou. Oběma americkým golfistům spadlo v Ohiu do klína vedení poté, co musel kvůli pozitivnímu testu na covid-19 po třetím kole odstoupit suverénní lídr Jon Rahm.

Španěl Rahm směřoval po sobotě za obhajobou loňského triumfu s náskokem šesti ran, ale po prokázané nákaze koronavirem už do nedělního kola nastoupit nemohl. Morikawa s Cantlayem se tak dostali společně do vedení a o první místo se dělili i po 18 nedělních jamkách se skóre -13.

Cantlay na poslední jamce těsně minul sedmimetrový putt, jenž by mu zajistil vítězství už po čtvrtém kole, ale na první jamce v play off už ze zhruba poloviční vzdálenosti nezaváhal. Morikawa oproti tomu ani ne dvoumetrový putt neproměnil a nabídl svému krajanovi druhé vítězství na turnaji během tří let.

"Byl to opravdu dobrý týden, hrál jsem hodně slušně většinu každého dne," pochvaloval si Cantlay po zisku šeku na 1 674 000 dolarů a převzetí trofeje od legendy Jacka Nicklause. Uznal ale, že Rahmova vynucená absence výsledek turnaje výrazně ovlivnila.

"Je to nešťastná situace. Všichni včetně mě vědí, že by to dnes vypadalo úplně jinak, kdyby se to nestalo. Ale já s tím nic nenadělám. Prostě jsem se snažil vymazat to z hlavy a soustředit se," řekl devětadvacetiletý Američan po čtvrté výhře na PGA Tour.