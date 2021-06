Golfista Higgo vyhrál při druhém startu na PGA Tour o ránu před šesticí soupeřů

"Jsem pyšný, jak jsem to zvládl. Od začátku to bylo těžké. Rozhodně jsem nehrál jsem svůj nejlepší golf, co se odpalů týče, ale někdy mi to tak vyhovuje. Líbí se mi, když nehraju úplně perfektní golf, a baví mě se hrabat zpět a dát pár patů. Takhle to bylo a bylo to úžasné," řekl Higgo.

Šťastný vítěz profitoval i z herního kolapsu Američana Chessona Hadleyho, který na posledních třech jamkách promarnil vedení o dvě rány, protože na každé zahrál bogey. "Dovedu si představit, jak to vypadalo v televizi, protože z mého pohledu to bylo otřesné," litoval třiatřicetiletý golfista, který čeká už přes sedm let na druhý triumf na PGA Tour. V posledním kole vedle dvou birdie nesplnil normu na celkem šesti jamkách a podělil se o druhé místo s pěti soupeři.

Golfový turnaj Palmetto Championship série PGA Tour v Ridgelandu (dotace 7,3 mil. dolarů): 1. Higgo (JAR) 273 (68+69+68+68) 2. Swafford 274 (68+70+70+66) Redman 274 (65+72+70+67) Van Pelt 274 (69+71+66+68) Hadley (všichni USA) 274 (65+66+68+75) Vegas (Ven.) 274 (66+72+69+67) Hatton (Angl.) 274 (71+68+67+68)