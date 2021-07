Vítěz Masters Macujama přijde po nákaze koronavirem o British Open

"Cítím se dobře, ale nemůžu se připravovat na British Open. I cesta do Británie by byla obtížná, proto jsme se s týmem rozhodli, že bude nejlepší turnaj vynechat, abychom nikoho neohrozili. Mrzí mě, že o British Open přijdu, ale těším se příští rok do St. Andrews," uvedl Macujama v prohlášení.

Devětadvacetiletý vítěz šesti turnajů PGA Tour je považován za jednoho z kandidátů, kteří by mohli 23. července zapálit olympijský oheň při zahájení her v Tokiu. Od 29. července by se měl Macujama představit v olympijském turnaji.