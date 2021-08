V Greensboro rozhodlo play off šesti golfistů, vyhrál Kisner

Rozstřelem šesti hráčů vyvrcholil turnaj PGA Tour v Greensboro a z vítězství se po druhé dodatečné jamce radoval americký golfista Kevin Kisner. Byl to jeho čtvrtý triumf v kariéře, od roku 2015 slaví jeden titul vždy v lichých letech a v play off uspěl poprvé po pěti předchozích nezdarech.

Wyndham Championship dospěl do dramatického finále, protože stejně jako sedmatřicetiletý Kisner měli po čtyřech hracích dnech na kontě 265 úderů ještě další Američan Kevin Na, Australan Adam Scott, Kanaďan Roger Sloan, Korejec Kim So-u a Jihoafričan Branden Grace. Celá šestice na první dodatečně jamce zahrála v paru, při repete na čtyřparové osmnáctce Kisner jako jediný předvedl birdie.

"Moje první vítězství v play off, stát tady (s trofejí) je příjemné," radoval se Kisner, který do závěrečného dne šel se ztrátou čtyř ran na první místo. Průběžný lídr Russell Henley z USA skončil o ránu mimo rozstřel na děleném sedmém místě ještě s dalšími dvěma hráči. Ještě o úder zpět na dělené desáté příčce skončil stříbrný medailista z olympijských her Rory Sabbatini reprezentující Slovensko.

Šest hráčů v play off je na PGA Tour vyrovnaný rekord. Stalo se to potřetí v historii, ale poprvé po deseti letech.