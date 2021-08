Skvěle! Na turnaji v Česku se představí stříbrný olympionik z Tokia

Na golfovém turnaji Czech Masters se tento týden představí i stříbrný olympijský medailista z Tokia Rory Sabbatini reprezentující Slovensko. Akce elitního seriálu European Tour se koná na hřišti Albatross ve Vysokém Újezdu od čtvrtka do neděle.

Jihoafrický rodák Sabbatini potvrdil organizátorům start poté, co mu v neděli na turnaji PGA Tour v Greensboro těsně unikl postup do play off FedEx Cupu.

"S Rorym jsme byli prostřednictvím jeho manželky Martiny v kontaktu od olympiády. Čekali jsme, jak dopadne jeho poslední šance na postup do závěrečné fáze PGA Tour. Včera večer jsme se po skončení finálového kola opět spojili a potvrdili si Roryho účast na Czech Masters," uvedl v tiskové zprávě majitel promotérské společnosti Relmost Petr Dědek. "Je to skvělá zpráva pro všechny sportovní fanoušky. Věřím, že se jich na stříbrného slovenského golfistu nedávné olympiády přijde hodně podívat."

Rory Sabbatini vybojoval pro Slovensko stříbro

Murad Sezer, Reuters

Sabbatini skončil v olympijském turnaji druhý o jednu ránu za Američanem Xanderem Schauffelem. Pětačtyřicetiletý golfista, který získal slovenské občanství předloni po svatbě, má ve sbírce i šest titulů z PGA Tour.

Dalšími hvězdami Czech Masters budou Švéd Henrik Stenson, Angličan Danny Willett či Ir Pádraig Harrington. Sedmého ročníku turnaje se zúčastní i jediný stálý hráč na European Tour Ondřej Lieser.