Spilková a spol. třetí kolo v Portlandu neodehrají, turnaj LPGA zkrátilo počasí

Portland Classic je první akcí okruhu LPGA po olympijských hrách v Tokiu. V sobotu však do programu zasáhl déšť a hřiště bylo nehratelné. Finálové kolo by mělo začít v 7:30 místního času. Pokud by ho golfistky nestihly dohrát dnes, pokračovat se bude v pondělí.

V čele akce s dotací 1,4 milionu dolarů je světová dvojka Korejka Ko Čin-jong, která vede s výsledkem -8 o jeden úder před Skotkou Gemmou Dryburghovou.