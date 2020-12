Harden dostal od NBA pokutu za porušení covidového protokolu

Basketbalista James Harden dostal od vedení NBA pokutu 50.000 dolarů za porušení protikoronavirového protokolu. Trest obdržel po zveřejnění videa, na kterém se objevil bez roušky na vánoční oslavě, která se údajně odehrála ve striptýzovém klubu. To trojnásobný nejlepší střelec ligy na sociálních sítích popřel a vysvětlil, že navštívil oslavu kamarádky při příležitosti jejího povýšení, zdržel se jen krátce a na místě dodržoval předpisy.

NBA nicméně po rychlém vyšetřování oznámila, že Harden porušil hygienická pravidla účastí na pondělní soukromé párty v uzavřeném prostoru. Protokol basketbalistům zakazuje přítomnost v barech či nočních klubech a také na společenských akcích, kde je více než patnáct osob.

Kvůli porušení pravidel proti šíření nemoci covid-19 nebylo jasné, zda bude Harden moci nastoupit ke středečnímu úvodnímu duelu Rockets v sezoně s Oklahomou. Liga nicméně posléze zápas stejně musela odložit, protože tým Houstonu kvůli řadě pozitivních či neprůkazných testů a kvůli preventivní karanténě několika hráčů neměl k dispozici minimální počet osmi basketbalistů.

Jednatřicetiletý Harden se v posledních týdnech poté, co dal najevo přání odejít do Brooklynu, postaral o pozdvižení už poněkolikáté. Na tréninkový kemp před sezonou nastoupil s týdenním zpožděním a odehrál jen dva ze čtyř přípravných zápasů. Portál The Athletic v úterý informoval o tom, že se na tréninku několikrát pohádal se spoluhráči, po jednom z kolegů dokonce mrštil míč.

V dresu Houstonu odehrál Harden posledních osm sezon a pokaždé si vysloužil nominaci do Utkání hvězd. S texaským klubem má smlouvu ještě na tři roky, která mu zajišťuje 133 milionů dolarů. Vedení mu podle ESPN dokonce nabídlo prodloužení kontraktu o dva roky za 103 milionů dolarů.