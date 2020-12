Česká unie sportu upravila matici PES pro sport. Sportovat chceme už v pátém stupni, říká Jansta

„Pracovali jsme na tom, aby se sportovní PES lépe uzpůsobil závěrům pondělního jednání na ministerstvu zdravotnictví. Prvotní návrh za sportovní prostředí potřeboval přepracovat, proto jsme přišli s upraveným řešením. Posunout nás mohou příjemnější metody antigenních testů a úhrada zdravotními pojišťovnami," prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS. Návrh byl odeslán ve středu na ministerstvo zdravotnictví.

I v nejpřísnějším pátém stupni povolit sportování, konkrétně pro individuální sporty. Rekreační hráči by tak například mohli využít tenisové haly nebo badmintonová centra, a to pouze v režimu dvou osob na jeden kurt. Uzavřené by však musely být šatny a sprchy.

„Nepřijde nám logické, když stát povolí nakupování v obchodech a zároveň zakáže vstup do nafukovacích hal, které by využívali dva lidé z dostatečné vzdálenosti. I za nejhorší situace by měli lidé dostat šanci uvnitř sportovat. Víme, že si to na základě ohlasů z celé republiky moc přejí," prohlásil Miroslav Jansta, který se účastnil pondělního jednání lídrů sportu s ministrem Blatným.

Současný PES nepovoluje otevřít vnitřní sportoviště ani ve 4. stupni. To chce Česká unie sportu ve spolupráci s Národní sportovní agenturou a dalšími změnit. V nově připraveném návrhu protiepidemického systému pro sport by mohli využít haly maximálně šest lidí v roušce nebo s platným antigenním testem bez roušky. Tím by mohlo dojít také k tréninku dětí. „Ministr zdravotnictví si moc dobře uvědomuje, že dlouhodobé zavření sportu pro děti by mohlo mít velmi negativní dopad na pohybovou gramotnost a zdraví. Tento aktuální návrh by mohl být průchodnější," doplnil Jansta.

Ve 3. stupni by už mohlo vnitřní sportoviště využívat deset lidí nebo maximálně jedna osoba na 15 metrů čtvrtečních. Venku by mohly sportovat dva hrací týmy na jedné ploše. Fungovat by mohly také fitness sportoviště a skupinové lekce při dodržení podmínek. Otevřely by se také bazény. Ve 2. stupni by bylo možné sportovat venku a uvnitř, na jedné sportovní ploše by byly 2 týmy, maximálně však 1 osoba na deset metrů čtverečních.

Konkrétní návrh vypracované matice pro sport byl odeslán během středy ministru zdravotnictví a premiérovi. „Vše bylo v souladu s Národní sportovní agenturou. Čekáme na reakci a jsme maximálně k dispozici pro případné další úpravy. Minimálně se o nich s ministerstvem chceme bavit a diskutovat nad nimi. K jednotlivým návrhům jsme připraveni zpřesnit také seznam sportů a počty sportovců, které je možné v jednotlivých druzích aktivit a stupních závažnosti pustit na sportoviště ," dodal Jansta.

Klíčové bude také spuštění pilotního projektu u vybraných sportovních her. Ten má za cíl potvrdit nebo vyvrátit, že během tréninkového procesu a utkáních nedochází ke zvýšenému přenosu infekce Covid-19. Rozběhnout by se mohly konkrétní soutěže pro kategorie do patnácti, sedmnácti a devatenácti let, a to ve fotbale, ledním hokeji, basketbalu, volejbalu, házené nebo ve florbalu. Doba trvání pilotního projektu by byla jeden měsíc a sportovci by po tuto dobu byli testování dvakrát týdně.

„Tlačíme na to, aby se jednalo o antigenní testy, které by mohly probíhat také formou kloktání. Samozřejmě bezplatné, hrazené zdravotní pojišťovnou," upřesnil Jansta. „Podoba pilotního projektu ministra zdravotnictví zajímala, proto ho dopracováváme k dalšímu jednání."