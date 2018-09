Boj o smlouvu. Šéf svazu by měl rezignovat, Ester může závodit za jinou zemi, říká Janek Ledecký

Ledecká minulý týden odjela na soustředění do Chile a její agentura v pondělí rozeslala médiím informaci, že hvězda zasněžených svahů stále nemá novou reprezentační smlouvu a její podpis si lyžařský svaz vynucuje ultimativním jednáním. Ledecké údajně mělo hrozit blokování startů v testovacích závodech a zastavení financování přípravy.

Svaz o smlouvě pro Ledeckou jednal v úterý a výstupem zasedání bylo odhalení podmínek navrhované smlouvy, podle níž by Ledecká měla mj. dostat na příští sezónu o 800 000 korun více, jejichž vyplacení bylo původně vázáno podmínkami. "Ohrazujeme se proti bezprecedentnímu nařčení, že vydíráme Ester Ledeckou a nejednáme o podmínkách reprezentační smlouvy. To jsme se shodli, že to tak není. Není to úplně obvyklé, že v průběhu jednání zveřejňujeme podmínky. Je to nestandardní postup, ke kterému jsme byli vyzváni," uvedl předseda svazu Lukáš Sobotka.

"Svaz nepochopil, proč je pro nás návrh smlouvy nepřijatelný. Není to o výši státní podpory. Svaz nás a Ester omezuje ve výběru komerčních partnerů. Pokud bychom podepsali navrhovanou smlouvu do 31. srpna, tak by Ester přišla ve čtyřletém období o částku, která by pokryla celou jednu další sezónu. My se těch peněz vzdát nechceme, protože je Ester potřebuje. Svaz ale nenabídl žádnou alternativu. Problémem je velikost reklamních ploch na kombinézách a využití komerčních subjektů. Pokud se toto upraví, jsme připraveni smlouvu podepsat," uvedl ve středu šéf Sport Investu David Trávníček.