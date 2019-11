Olympijská vítězka Goggiaová měla autonehodu

Stojí při ní snad všichni svatí! O italské lyžařce Sofii Goggiaové to platí stoprocentně. Olympijská vítězka ve sjezdu se zapletla do řetězové havárie na dálnici poblíž Desenzana, z nehody však naštěstí vyvázla bez zranění. Není to poprvé, kdy hvězda bílých svahů ztratila za volantem kontrolu nad svým vozem...