Zima snů pokračuje! Fanclub odpadl, Razýmová si připadala jako na návštěvě

Jak vás těší další parádní výsledek?

Osmé místo beru, ale teď mě mrzí to jedno místečko, kdy jsem v posledním kilometru nestačila na Kerttu Niskanenovou, s níž jsem bojovala od začátku. Ještě to šlo o místo vylepšit.

Co rozhodlo ve finiši s Niskanenovu?

Asi ostřejší lokty, budu to muset nějak poladit. Z kopce už to bylo trochu divoké, což u holek občas bývá. Ale věřím, že to stejně jako já bere sportovně a není tam žádný jiný záměr.

Na jak velký posun jste si před závodem troufala?

Já si dělala zálusk, že bych mohla jet třeba s Ebbou Andersonovou. Ale to, že byla včera devátá, byl asi nějaký omyl, dneska se vydala vstříc lepším výsledkům, tak jsem se musela spokojit s bojem s Kerttu Niskanenovou, která startovala za mnou. Byla jsem ráda, že jsem mohla jet kontaktní závod a nějak obstojně se tam udržela.

Jaké byly na trati podmínky? Opět trochu začalo sněžit.

Sníh byl na trati různý, vrchní pasáž kolem sjezdovky byla před závodem uzavřená, otevřela se až zhruba půl hodiny před startem a neprojelo tam moc lidí. Takže ve stopě zůstala ta vata, čerstvý sníh a bylo to odlišné než všude jinde. Ale až na tu vrchní pasáž jsem měla lyže na stoupání perfektní, z kopce by to možná chtělo malinko rychlejší, ale nahoru super.

I fanoušků dorazilo ještě více než v sobotu, jedna z tribun byla skoro plná.

A to je na tribunách míň lidí, ale já se nedivím, z běžeckého lyžování je to nejmíň zajímavé místo, většina se jich shromažďuje v kopcích, kde mají šanci vidět závodníky podstatně déle. Tam, kde člověku nejvíc dochází, byla podpora úplně skvělá.

Česká závodnice Kateřina Razýmová při stíhacím závodu na 10 kilometrů žen klasickou technikou v Novém Městě na Moravě.

Luboš Pavlíček, ČTK





Měla jste přehled o svém početném fanclubu?

Myslím, že se v sobotu trošku společensky unavili, tak možná dneska radši zůstali doma. (úsměv)

Už se cítíte v elitní desítce jako doma? Máte v sezoně na kontě páté, sedmé, osmé, deváté a desáté místo.

Zbývá jedna, dva, tři, čtyři, šest, to musí přijít další závody. (úsměv) Možná to vypadá, že jsem v desítce jako doma, ale pořád si tam připadám jako někde na návštěvě.

Před víkendem jste se trochu obávala, co s vámi udělá nervozita v domácím prostředí. Asi se můžete pochválit, jak jste si s ní poradila.

Dneska to bylo úplně jiné než v sobotu, vůbec jsem nervózní nebyla. Užila jsem si to před startem a také samotný závod. A po delší době se jelo klasicky, což je pro nás skoro už netradiční styl.

Mrzí vás to?

V Plzni přes zimu víc běháme, než jezdíme tím, že tam není sníh a klasika je běhu víc podobná, tak ji mám radši. Přece jen jsme klasické lyžování a klasika už je skoro cizí slovo. Ale teď přijdou i klasické víkendy, tak se těším, že se klasika vrátí.

Tour de Ski i domácí Světový pohár je za vámi, kam se těšíte nejvíc teď?

Hodně se těším na konec února do Lahti, kde jsem byla na svém prvním mistrovství světa dospělých a další rok jsem tam bodovala v klasické desítce. Mám ty tratě hodně ráda.

Teď už plánujete absolvovat všechny Světové poháry? Prosincové závody v Lillehammeru český tým vynechal…

Já neplánovala ani doteď nic vynechat, tak doufám, že mi plány nic nepřekazí…