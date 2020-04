Ester ukázala vypracované břicho. A přidala peklo, takhle jste ji ještě neviděli

Musejí to pro ni být prokleté dny. Plán lyžovat či jezdit na snowboardu do posledního sněhu vzal za své. Ester Ledecká ale rozhodně nerezignovala na pohyb. Fanouškům na sítích předvedla vypracované břicho a také něco, co běžně k vidění není. Své taneční dovednosti po několikadenní přípravě.