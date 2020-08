Letní Ester: tanec v plavkách a odhalení u bazénu!

Letní řádění na prkně si opět nenechala ujít. Dalo se očekávat, že Ester Ledecká chvíle pod zářícími sluneční paprsky bude trávit na vodě u své oblíbené kratochvíle, která se podle mnohých může stát i její záložní olympijskou šancí. Právě s tímto náčiním to v minulosti zimní olympijská vítězka zvládala báječně.

I letos zásobuje úspěšná lyžařka a snowboardistka sítě fotografiemi a řadou videí od vody. V rafinovaných plavkách, s vypracovanou figurou. A předvádí také - jak to sama nazvala - tanec s plachtou. Zvládá i složitější figury. Jako by ji taneční čísla od karanténních dob lákala...

Ale u bazénu nabídla kromě svých křivek či vypracovaného břišního svalstva také odhalování tužeb a možná i dalších smělých plánů. "Lekce 1," nadepsala video, na němž se jí mezi prsty míhaly pokerové žetony. Jak známo, výzev se neleká, a kdo ví, k čemu dospěje.

Ale nebude to zřejmě dlouho trvat a znovu ji bude nejvíce zajímat sníh. Tradiční cestu na přípravu do Chile kvůli pandemii musí oželet, a tak se svým týmem zamíří do některého z alpských středisek ve Švýcarsku či Itálii.