Válka hvězd! Vonnová se ostře pustila do krajanky

Napětí mezi americkými lyžařskými celebritami by se dalo krájet. Alespoň soudě podle vyjádření dlouholeté královny bílých svahů Lindsey Vonnové, která svoji úspěšnou krajanku a někdejší soupeřku Mikaelu Shiffrinovou nařkla z egoismu.

„Dělala si všechno po svém, starala se o jen o své věci. Nikdy se nechtěla zapojit do něčeho společného, odmítala pomoc ode mě, ale nepomáhala ani nikomu jinému," prohlásila v interview s novinářem Grahamem Bensingerem 35letá Vonnová, jež kvůli vleklým zdravotním problémům loni veleúspěšnou kariéru ukončila.

„Myslím, že jako profesionální sportovec - a zejména jako ´ten nejlepší v celé historii´- máte odpovědnost pomáhat ostatním. Jste v roli, ve které můžete pozitivně ovlivnit tolik lidí, ale nemám pocit, že by se tak dělo," dodala na adresu o deset let mladší Shiffrinové.

Bývalá americká sjezdařka Lindsey Vonnová v dobách, kdy fotila v plavkách pro magazín Sports Illustrated.

Podle některých médií leží čtyřnásobné celkové vítězce Světového poháru v žaludku vyjádření magazínu Outside, který Shiffrinovou v anketě označil za nejlepší alpskou lyžařku všech dob. „Nejlepší slalomářka, to bezpochyby, ale média mají občas tendenci vše zevšeobecňovat. To prohlášení mi přijde vzhledem k mým úspěchům neuctivé," nechala se slyšet vítězka rekordních 82 závodů Světového poháru.

Americká sjezdařka Mikaela Shiffrinová ve Špindlerově Mlýně.

Shiffrinová má na svém kontě zatím 66 prvenství v závodech SP, jehož celkovou vítězkou se stala třikrát. Získala však už o jedno olympijské zlato více než Vonnová a před sebou má ještě řadu let, aby na rekordní počin své krajanky v SP zaútočila. Tuto sobotu, kdy v rakouském Söldenu začíná nový ročník Světového poháru, to však nebude. Shiffrinová se omluvila kvůli přetrvávajícím problémům se zády.