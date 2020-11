Jsem nasr*ná. Lyžařské drama vyústilo v hádku uvnitř reprezentace

O druhé a třetí místo sváděla tvrdý boj skupinka ve složení Ebba Anderssonová, Rosie Brennanová, Frida Karlssonová, Natalja Něprjajevová, Taťana Sorinová, Maja Dahlqvistová a Linn Svahnová.

Poslední dvě jmenované Švédky, které patří k aktuálně nejlepším spurtérkám, ale při jednom ze závěrečných sjezdů najednou zmizely z obrazu. A také z boje o pódiové umístění.

Zejména Svahnová byla po dojezdu do cíle pořádně nasupená, vyhnula se novinářům v mixzóně a naštvaným krokem kráčela pryč. Nicméně později se mezi žurnalisty vrátila. Vysvětlila svůj pohled na to, co se stalo, a nijak se netajila tím, že ji hodně naštvala v cíli třetí krajanka Ebba Anderssonová.

„Samozřejmě jsem nasr*ná. Ta srážka byla tak zbytečná. Zavinilo ji hloupé chování některých během sjezdu, dalo se tomu celkem snadno předejít," rozčilovala se vítězka pátečního sprintu.

„Budu upřímná, může za to Ebba (Anderssonová). Zatlačila jsem jí zezadu na hůlku, ona vylezla ze stopy, zavadila mi o lyže a já šla k zemi. Šla jsem do špagátu, tak je docela zázrak, že po pádu moje třísla ještě fungují," postěžovala si Svahnová na reprezentační kolegyni před novináři.

Další jimi položená otázka na to, jak se v daném momentu cítila, ji nadzvedla ještě víc.

„Samozřejmě že mě to nasr*lo, co vás asi v tu chvíli může napadnout? To je zatraceně hloupá otázka. Samozřejmě že vás to vytočí, když útočíte na pódium," čílila se.

Anderssonová se snažila v cíli promluvit ke Svahnové, ale bez úspěchu. Sama vinu za pád přijmout odmítla.

„Byla jsem ve stopě druhá, jedna ze Švédek na mě tlačila zezadu, tak jsem sama musela vyskočit ven ze stopy, protože jsem jela hodně rychle a mohla bych narazit do Rusky. Pak jsem jen slyšela, jak někdo křičí a všichni se rozjíždí do různých stran. Nezbývalo mi než se soustředit na vlastní jízdu, protože jsem jela o pódium," vysvětlovala Anderssonová.

Linn Svahn rasande efter dramatiska kraschen i världscupen – stormade iväg • Ebba Andersson på tredjeplats https://t.co/BoUWbkxJMd — Sportbladet (@sportbladet) November 29, 2020

„V každém případě jsem si jistá, že to není vyloženě něčí chyba. Já vinu rozhodně odmítám," pokračovala. Zároveň dodala, že je připravená na to, že ve švédském táboře trochu zhoustne atmosféra. Ale s tím, jak je tým plný úspěšných a ambiciózních lidí, se s něčím takovým musí podle ní počítat.

„I když to není ničí chyba, je jasné, že po něčem takovém musíte být naštvaný. I já bych byla, kdyby se to stalo mně," přiznala.

