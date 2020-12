Vlhová za Česko? Nikdo se neozval, směje se šéf lyžařů. Jiné eso ale zatím udržel

Ve slovenském lyžování to vře, největší hvězda Petra Vlhová dokonce opustila Slovenskou lyžařskou asociaci. I u českých lyžařů ostatně v minulosti docházelo k vyostřeným sporům, ale tak daleko nikdy nedospěly. „Já jsem rád, že my jdeme jinou cestou a spíše se snažíme o sjednocení, ale o dění na Slovensku nemám detailní informace, ani mi to nepřísluší hodnotit,“ říká předseda českého svazu Lukáš Heřmanský.

Na Slovensku měla dlouhodobé spory se svazem už vítězka pěti závodů Světového poháru Veronika Zuzulová, která kdysi nevyloučila možnost reprezentovat jinou zemi. Vlhová naopak tuto variantu v minulosti odmítala.

„Jsem hrdá Slovenka a vždy budu reprezentovat Slovensko,“ říkala loni pro Plus Jeden den. „Nikdo se nám neozval,“ usmál se Heřmanský nad hypotetickým dotazem, zda by nejlepší slalomářku současnosti případně uvítal v českých barvách. „O tom se ani neuvažovalo, navíc by to procesně nebylo jednoduché,“ upozornil.

Předseda Svazu lyžařů ČR Lukáš Heřmanský.

Svaz lyžařů ČR

Ze Slovenska do české reprezentace už přešla Vlhové úspěšná parťačka z Liptovského Mikuláše Martina Dubovská, ale u ní je situace výrazně odlišná. Má českou maminku, v Třinci se narodila a reprezentaci Česka zvolil její otec, když byla v juniorské kategorii.

Slovenské lyžařské asociaci už odebralo tamní ministerstvo akreditaci, Vlhová a další elitní sjezdaři přešli do nového Svazu slovenského lyžování. Problém ale může nastat s tím, že lyžaře přihlašuje do závodů stávající asociace.

„Pro mezinárodní federaci FIS je jediným partnerem, proto je třeba ty kroky domýšlet,“ připomíná Heřmanský. Zástupci asociace už se ale vyjádřili ve smyslu, že neplánují sportovce v závodění blokovat.

Matěj Švancer se svým zlatem z olympijských her mládeže.

Přemek Vida/Svaz lyžařů ČR

I český svaz dlouhodobě řeší možný odchod jedné ze svých vycházejících hvězd, byť rozhodně ne tak vyhrocený. Matěj Švancer, který už vyhrál olympiádu mládeže, totiž s rodiči dlouhodobě žije v Rakousku, které plánoval i reprezentovat. Minimálně pro tuhle sezonu bude elitní freestyle lyžař závodit v českých barvách.

„Není to jednoduché, ale jednání probíhají,“ popisuje Heřmanský. Pokud se Švancer nominuje za Česko na olympiádu, měl by ho reprezentovat i za rok v Pekingu. „Trochu se kvůli covidové situaci mění pravidla, ale děláme všechno pro to, aby závodil za nás,“ potvrzuje svazový předseda.