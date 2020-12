Bolest, výpadek a Koudelka Turné balí. Mám vítěznou hlavu a výsledky byly hrozné, uznal

Nejlepší český skokan na lyžích posledních let Roman Koudelka své účinkování na Turné čtyř můstků předčasně ukončil. Poté, co ve druhém závodě v Ga-Pa nepostoupil z kvalifikace, se vrací domů, aby dal dohromady koleno, které stále není zcela v pořádku.

Na úvod Turné v Oberstdorfu, kde byla anulována kvalifikace, skončil 56. a stejnou příčku bral v silvestrovské kvalifikaci v Ga-Pa, na rozdíl od Čestmíra Kožíška a Viktora Poláška tak do novoročního klání nepostoupil.

V německém středisku byl předloni čtvrtý a vloni osmý, tentokrát měl k takovému výsledku daleko. „Koleno není úplně ideální, bohužel jsem absolvoval jen jeden tréninkový skok, po němž se ozvalo a začalo bolet, tak jsem druhý neabsolvoval,“ vysvětloval.

Bolavé koleno je následkem pádu z letní přípravy, kvůli němuž vynechal úvodní část sezony.

„Jsem vděčný, že můžu skákat a být tady, jsou tam pokroky, ale hlavní cíl je mistrovství světa, do té doby se potřebuju dát zdravotně do pořádku, aby mě nic nebolelo a mohl jsem do tréninku naplno. Času je dost, věřím, že to bude v pořádku,“ líčil jednatřicetiletý skokan.

Světový šampionát se koná na přelomu února a března, Koudelka si aspoň při Turné otestoval můstek v Oberstdorfu. „Mohl jsem být mezi klukama, zkusit si závody, i když výsledky byly hrozné a jsem zklamaný,“ připustil.

Roman Koudelka v akci za sněhulákem v Oberstdorfu.

Kai Pfaffenbach, Reuters

„Jel jsem sem s tím, že to tu musím brát jako trénink a nesmím hledět na výsledek, ale to u mě nejde. Chci vyhrát každý závod, i když ani nepostupuju z kvalifikace. Mám vítěznou hlavu a chci si za tím snem jít a poprat se s každou překážkou,“ říkal odhodlaně vítěz pěti závodů Světového poháru.

Po kvalifikaci v Ga-Pa vyrazil domů, druhou část Turné v Rakousku už bude sledovat jen v televizi. „Bavil jsem se o tom i s doktorem Stašou. Koleno teď potřebuje klid, abych pak mohl zase pokračovat v tréninku,“ doplnil.