Ledecká se vrhá na novou výzvu. Potřebovala by hospodu

Další výzva ji nenechává chladnou. S vtipem jde Ester Ledecká na věc. Že jde o reklamní kousek, o tom není pochyb, ale že se vrhá do nových akcí, to je o elitní lyžařce a snowboardistce taktéž známé. Dokonce se nejednou objevily spekulace o tom, v jakých dalších sportech by mohla soutěžit na vyšší úrovni. Třeba i na olympiádě...