Novák byl na 15 km na Tour de Ski jednadvacátý, Razýmová dojela patnáctá

Novák se celý závod držel ve třetí desítce a v posledním kole se ve finiši posunul na 21. místo s odstupem 33 vteřin za Bolšunovem. Lepé Novák mezi elitou dojel v dlouhých závodech jen v roce 2019: v březnu skončil čtrnáctý na volné patnáctce ve Falunu a v prosinci byl ve stejném závodu osmnáctý v Davosu.

"Pocitově to pro mě byl dnes nejlehčí závod. První tři okruhy se nikam nespěchalo. Až ve čtvrtém okruhu, kde byla prémie, se to trochu natáhlo. S umístěním jsem celkem spokojený, ale zároveň cítím, že by mohlo být líp. Ale někdy je v té skupině těžké, aby se člověk prosadil dopředu a našel si správné místo," řekl Novák.

V celkovém pořadí Tour si Razýmová o místo pohoršila na čtrnáctou pozici, Novák je v průběžném hodnocení šestadvacátý. Obhájce prvenství Bolšunov už má v čele náskok 2:37 minuty před Francouzem Mauricem Manificatem. Digginsovou dělí od průběžně druhé Julie Stupakové z Ruska 55 sekund.

Česká běžkyně Kateřina Razýmová na trati závodu Světového poháru na 10 km volnou technikou

Vlastimil Vacek, Právo

Razýmová před mezičasem po necelých čtyřech kilometrech škobrtla a musela dohánět vedoucí skupinu. To se české jedničce povedlo, ale dlouho se v ní "neohřála". V posledních dvou kolech devětadvacetiletá česká lyžařka bojovala o 13. místo, které ztratila ve finiši.

"Dneska jsem ze svého výsledku hodně zklamaná. Moje výkonnost byla špatná. A i když jsme měly dobré lyže, od začátku se mi nejelo moc dobře, což se na výsledku podepsalo," uvedla Razýmová v tiskové zprávě lyžařského svazu. "Zítra půjdu do sprintu s cílem ztratit co nejméně vteřin, abych měla v závěrečném stoupání šanci bojovat o desítku."

Tour skončila předčasně pro Petru Novákovou, která na trati prochladla a odstoupila. Před dnešním závodem jí patřilo v pořadí Tour 38. místo.

V sobotu bude následovat sprint a v neděli miniseriál započítávaný do Světového poháru uzavře výběh na Alpe Cermis.

SP a Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val di Fiemme (Itálie) - závody klasicky s hromadným startem: Muži (15 km): 1. Bolšunov (Rus.) 41:33,7 2. De Fabiani (It.) -1,8 3. Červotkin (Rus.) -3,7 4. Semikov (Rus.)-6,7 5. Jakimuškin (Rus.) -7,6 6. Brugger (Něm.) -7,6 7. Melničenko (Rus.) -9,6 8. Schumacher (USA) -11,4 9. Maloney Westgaard (Ir.) -14,3 10. Manificat (Fr.) -14,9 ...21. Novák (ČR) -33,0 42. Fellner (ČR) -2:39,3 49. Knop (ČR) -4:09,3. Průběžné pořadí Tour de Ski (po 6 z 8 závodů): 1. Bolšunov 2:57:09 2. Manificat -2:37 3. Jakimuškin -2:47 4. Spicov -2:50 5. Malcev (Rus.) -3:17 6. Cologna (Švýc.) -4:17 ..26. Novák -7:59 48. Fellner -14:12 51. Knop -18:18 Průběžné pořadí SP (po 14 z 28 závodů): 1. Bolšunov 808 2. Jakimuškin 377 3. Pellegrino (It.) 372 4. Melničenko 357 5. Bělov 301 6. Klaebo (Nor.) 296 ...44. Novák 65 68. Šeller 24 85. Pechoušek 10 88. Černý 10 90. Kalivoda (všichni ČR) 8.